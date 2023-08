Le PSG prêt à faire une croix sur un transfert à 30M€ ?

La rédaction

Toujours au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike va devoir prendre une décision pour son avenir, puisqu’il ne devrait pas avoir un grand temps de jeu cette saison. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et si plusieurs options ont été évoquées récemment, aucune ne semble pouvoir se concrétiser.

Arrivé au PSG avec l’étiquette de futur crack, Hugo Ekitike a totalement disparu. L’attaquant a subi de plein fouet la concurrence de la MNM la saison dernière et la donne ne devrait pas changer, surtout avec les arrivées d’Ousmane Dembélé et celle toujours souhaitée de Randal Kolo Muani. Un départ est donc devenu la seule solution pour l’ancien du Stade de Reims, qui a la cote à l’étranger.

Une course contre la montre

Ce dimanche, Téléfoot nous apprend que Francfort se serait présenté avec une nouvelle offre pour Ekitike, avec un prêt comportant une option d’achat dont le montant n’a pas été dévoilé. Rien ne nous dit d’ailleurs que cela est lié au dossier Kolo Muani, que le PSG souhaiterait offrir à Luis Enrique avant la fin du mercato.

Ekitike finalement parti pour rester ?