Le PSG veut boucler deux transferts, voilà la victime

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG est encore loin d'être terminé. La direction parisienne a encore prévu deux arrivées dans le secteur offensif et souhaiterait donc boucler les transferts de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Cependant, les deux attaquants pourraient bien pousser Hugo Ekitike vers la sortie, le buteur de 21 ans n'étant plus vraiment désiré dans la capitale.

Ayant déjà recruté Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG ne compterait pas en rester là. La formation parisienne prévoit encore d’autres arrivées dans le secteur offensif. Depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi pousse auprès de l’Eintracht Francfort pour s’attacher les services de Randal Kolo Muani.

Le PSG cible Kolo Muani et Barcola

Mais ce n’est pas tout. Le10Sport.com peut vous confirmer que le PSG est également sur les traces de Bradley Barcola. RMC Sport a d’ailleurs révélé que le crack de 20 ans souhaitait quitter l’OL cet été. Le PSG voudrait donc boucler ces deux transferts d’ici la fin du mercato. Et cela pourrait faire une victime dans le vestiaire parisien.

Ekitike victime du mercato du PSG ?