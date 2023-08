Transferts : C’est déjà terminé pour cette surprise du PSG

Thomas Bourseau

Depuis le début du mercato, le PSG était en quête du recrutement d’un attaquant axial, au minimum. Et pour cause, Lionel Messi et Neymar ont tous deux pris la porte du Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos a débarqué, mais une piste de longue date aurait été activé de nouveau par les dirigeants parisiens : Romelu Lukaku. Le feuilleton est déjà terminé.

Le PSG n’a toujours pas terminé son mercato. C’est en effet la tendance évoquée par différents médias ces derniers temps. Certes, selon RMC Sport , le Paris Saint-Germain aurait pris la décision de ne pas recruter un autre milieu de terrain avant la clôture de la fenêtre estivale des transferts.

Lukaku en alternative de Kolo Muani ? Le PSG y penserait !

Mais pour ce qui est des attaquants, le Paris Saint-Germain attendrait Randal Kolo Muani ainsi que Bradley Barcola comme le10sport.com vous l’a une nouvelle fois confié ce vendredi 25 août. Mais en cas d’échec pour Kolo Muani, le journaliste Gianluca Di Marzio a confié ces dernières heures que la piste Romelu Lukaku, sous la forme d’un prêt payant, n’était pas à écarter pour le PSG.

Un deal entre la Roma et Lukaku bouclé ce vendredi ?

Cependant, il se pourrait que la chance du PSG soit déjà passée pour Romelu Lukaku. Selon le journaliste Tancredi Palmeri, Chelsea aurait informé la Roma que le club londonien serait prêt à contribuer à la signature de Lukaku tout en insistant sur le fait que l’opération devrait être bouclée ce vendredi. Le ton est donné.