Il fait une annonce en privé sur son transfert au PSG

Alexis Brunet

Le PSG cherche encore à recruter avant la fin du mercato. En plus de Randal Kolo Muani, le club de la capitale aimerait faire venir Bradley Barcola. Le Lyonnais souhaiterait venir chez le champion de France, et il aurait même averti son coach, ainsi que sa direction, qu'il aimerait quitter l'OL. Lyon et Paris sont en discussion, mais aucun terrain d'entente n'a pour le moment été trouvé.

Le PSG s'est considérablement activé sur le mercato cet été. Pas moins de neuf joueurs ont déjà rejoint le club de la capitale, et ce n'est pas fini. Paris cherche encore à se renforcer, notamment en attaque. Le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance ces derniers jours.

Bradley Barcola veut quitter l'OL

En plus de Randal Kolo Muani, le PSG voudrait aussi mettre la main sur Bradley Barcola, si cela est possible. D'après les informations de RMC Sport , le Lyonnais aurait même informé son coach, Laurent Blanc, ainsi que sa direction de sa volonté de quitter l'OL cet été.

PSG : Une offre de 115M€ relance la succession de Neymar https://t.co/3cAsjbINLA pic.twitter.com/Ci18hqEFyd — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Le PSG n'est pas d'accord avec l'OL

Bradley Barcola est donc d'accord pour rejoindre le PSG, mais l'OL n'est lui pas d'accord avec le club de la capitale. Les deux parties continuent de négocier, mais cela est compliqué. En effet, le patron de Lyon, John Textor changerait plusieurs fois le prix demandé pour l'attaquant, ce qui ne facilite pas les discussions.