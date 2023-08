Mbappé - PSG : C’est terminé «à 99%»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un excellent match contre le RC Lens samedi soir (3-1), Kylian Mbappé retrouve son meilleur niveau depuis qu'il a été réintégré au PSG. Sous contrat jusqu'en 2024, le crack de Bondy n'a toutefois pas encore réglé de façon définitive son avenir. Néanmoins, selon Andrès Onrubia, Mbappé va rester au PSG cette saison.

Le feuilleton Mbappé aura très largement animé l'été sur le mercato. Ecarté dans un premier temps par le PSG, à cause de son refus de prolonger, l'attaquant français a finalement été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique et n'a pas manqué de confirmer qu'il était plus qu'indispensable pour le club parisien. Auteur d'un doublé contre le RC Lens samedi (3-1), Kylian Mbappé fait même moins parler de lui sur le mercato. Et pour cause, selon Andrès Onrubia, les discussions s'accélèrent entre le joueur et le PSG.

PSG : Un proche du Qatar scelle l’avenir de Mbappé https://t.co/V09BnAeCZK pic.twitter.com/5K4krnY3e8 — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

«Le PSG est en négociations avec Mbappé»

« Un calme étrange règne depuis deux semaines, car il n'y a pas de nouvelles du tout en France. C'est très étrange, car pendant toute la durée du marché, il y avait des nouvelles tous les jours. Il semble que le PSG veuille que rien ne sorte parce qu'il est en négociations avec le joueur », explique le journaliste de AS dans un Space sur Twitter .

«Je pense qu'il va rester à 99%»