Transferts : Riolo annonce le prochain attaquant du PSG

Le PSG entend frapper fort d'ici la fin du mercato estival. Les dirigeants parisiens s'activent pour boucler le dossier menant à Bradley Barcola. Le club de la capitale et l'OL n'ont néanmoins pas encore trouvé d'accord. Daniel Riolo a confirmé dans son édito que l'attaquant français s'apprêtait effectivement très certainement à rejoindre le PSG.

Le PSG n'en a pas fini avec le marché des transferts. Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le secteur offensif du club de la capitale est en chantier. Les dirigeants parisiens ont notamment comme priorité le recrutement de Bradley Barcola.

Barcola en route pour Paris d'après Riolo

Dans son édito pour RMC Sport , Daniel Riolo fait une analyse sur la situation de l'OL et annonce l'arrivée très probable de Bradley Barcola au PSG : « On sent que c’est une équipe qui doit mal s’entraîner, un coach qui n’est plus concerné et ça donne une bouillie de football. C’est de voir Barcola la tête à l’envers parce que son agent veut absolument qu’il aille au PSG. Son agent c’est Jorge Mendes, il est bien dans le catalogue (du PSG, ndlr) et va avoir ce qu’il faut au passage ».

L'OL et le PSG pas encore d'accord