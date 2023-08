PSG : Clash sur le mercato, un joueur à Paris pour signer ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato estival se clôture vendredi, Randal Kolo Muani fait le forcing pour son transfert. L’attaquant de 24 ans a fait savoir publiquement qu’il souhaitait rejoindre le PSG et n’a pas pris part à l’entraînement ce mercredi. Selon certaines sources, le joueur serait déjà à Paris pour mettre la pression à son club.

« Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ». Randal Kolo Muani a confirmé publiquement mardi, dans des propos accordés à Sky Sport , qu’il souhaitait rejoindre le PSG cet été, et ce alors que l’Eintracht Francfort campe sur ses positions, réclamant 100M€.

Mercato : Le PSG provoque un clash, une annonce tombe https://t.co/JwS8r0hFNB pic.twitter.com/fU5b84aHWV — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Le bras de fer est entamé

Pour mettre la pression sur ses dirigeants, Randal Kolo Muani a décidé de boycotter l’entraînement du jour. « Nous avons appris à connaître Randal différemment et nous connaissons son véritable caractère. Actuellement, beaucoup de choses lui tombent dessus et il en résulte cette réaction qui n'est pas la bonne, ce que nous lui avons clairement expliqué, ainsi qu'à son entourage », a fait savoir Markus Krösche, le directeur sportif de la formation allemande. Mais à en croire certaines sources, Randal Kolo Muani serait allé plus loin.

Kolo Muani déjà à Paris ?