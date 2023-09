«Il a pourri l’entraîneur», Riolo se lâche sur une star du PSG

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti s’apprête à quitter le club parisien afin de s’engager du côté d’Al-Arabi au Qatar. Auteur d’une saison compliquée en 2022-2023, le milieu de terrain italien avait été pris à partie par de nombreux supporters. Défiant à l’égard du joueur de 30 ans depuis plusieurs années, Daniel Riolo n’a pas hésité à se lâcher sur le comportement de Verratti.

Une page se ferme au PSG. Joueur le plus capé de l’effectif actuel du club de la capitale, Marco Verratti va quitter Paris afin de rallier le Qatar et Al-Arabi. Non convoqué par Luis Enrique lors des premières journées de championnat , l’international Italien devrait rapporter 50M€ au PSG avec son départ.

« Verratti, c’est un petit prétentieux »

Très véhément à l’encontre du joueur de 30 ans depuis plusieurs années, Daniel Riolo en a rajouté une couche lors de l’émission l’After Foot , n’hésitant pas à critiquer ouvertement le comportement de Marco Verratti. « Verratti, c’est un petit prétentieux, qui en plus ratait les matchs que tu comptais sur lui. Il était défaillant mentalement quand tu comptais sur lui. Pastore au moins, il allait s’asseoir avec humilité. On arrêtait de compter sur lui, c’était comme une cerise sur le gâteau, c’était un feu d’artifice de temps en temps qui arrivait » .

« Dès que Motta est parti, on ne le tenait plus le petit gamin soi-disant sympathique »