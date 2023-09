Un transfert sur le point d’être annoncé au PSG ?

Thomas Bourseau

Marco Verratti n’est plus dans les petits papiers du PSG, en atteste son utilisation nulle depuis le début de la saison et l’absence du nom de l’Italien dans la liste des joueurs retenus par le club de la capitale pour la Ligue des champions. Son transfert à Al-Arabi serait sur le point d’être bouclé pour la somme de 50M€. Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne. Marco Verratti ne compte visiblement pas du tout aux yeux de Luis Enrique. Le nouvel entraîneur du PSG aurait d’ailleurs invité l’Italien à se trouver une porte de sortie courant août au retour du stage de pré-saison du Paris Saint-Germain en Asie lors d’une discussion à laquelle le conseiller football Luis Campos aurait également pris part.

Comme Diallo, direction Al-Arabi pour Verratti ?

Alors qu’il semblait destiné à imiter Neymar en quittant le PSG pour l’Arabie saoudite, c’est dans le sillage d’Abdou Diallo que Marco Verratti s’est retrouvé. Parti pour Al-Arabi à l’intersaison, Diallo devrait témoigner de la venue du milieu de terrain du Paris Saint-Germain contre un joli chèque de 50M€.

Le PSG a refusé un transfert à 35M€ https://t.co/7xTnWkRb3l pic.twitter.com/4u1g3ql8US — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Verratti déjà au Qatar pour boucler son transfert ?