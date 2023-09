La grande exigence du patron du PSG avec ses joueurs

Jean de Teyssière

Le PSG a décidé de réaliser une large revue d'effectif cet été en recrutant onze joueurs et en faisant partir dix-huit. Un sacré ménage qui a été réalisé pour permettre au club d'avancer plus sereinement et de recommencer un projet de zéro, notamment avec l'arrivée de Luis Enrique. Et les nouveaux joueurs du PSG ne parlant pas français ont dû être mis au courant : il va falloir le parler, ordre de Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.

Le PSG, dans sa volonté de franciser l'effectif, semble avoir réussi son coup avec les arrivées de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Bradley Barcola. Il faut dire que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi est tombé amoureux de la France il y a de cela plusieurs années et sa volonté d'avoir une équipe française se traduit de plusieurs manières.

NAK, amoureux de la France

Alors jeune tennisman, Nasser al-Khelaïfi arpente les tournois de tennis du monde entier et entre 1992 et 2002, il est le deuxième joueur qatari le mieux classé de l'histoire au classement ATP (998ème). Lorsqu'il s'entraîne, il le fait à Nice, dans un club de tennis devenu son camp de base. C'est à partir de ce moment-là, bien avant d'être dirigeant de QSI, que Nasser al-Khelaïfi commence à aimer la France et plusieurs décennies plus tard, il tente toujours de transmettre cet état d'esprit au PSG, club dont il est le président depuis 2011.

Mercato : Un clash éclate en pleine négociation, le boss du PSG se lâche https://t.co/vuuqrocEGF pic.twitter.com/L6SOU9wic4 — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

«Il exige que tous les membres de l'équipe connaissent le français»