Dembélé veut régler un problème, ça va plaire au PSG

Hugo Chirossel

Après sept saisons à l’étranger dont les six dernières passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est de retour en Ligue 1, cette fois-ci sous les couleurs du PSG. Âgé de 26 ans, l’international français sait qu’il peut encore progresser dans certains domaines, notamment dans la finition, ce qu’il compte bien faire.

Après avoir honoré sa première titularisation depuis son arrivée au PSG face à l’OL le week-end dernier, Ousmane Dembélé a retrouvé l’équipe de France lors de cette période de trêve internationale. L’occasion pour lui de se confier sur son arrivée à Paris, dans un entretien accordé à Téléfoot .

Deschamps lâche une annonce sur la dernière recrue du PSG https://t.co/P81W662Xls pic.twitter.com/aegCC4aapY — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Plus de deux ans sans buts en équipe de France

Ousmane Dembélé s’est également exprimé sur ses axes de progression et notamment en ce qui concerne la finition. Avec l’équipe de France, le nouveau joueur du PSG n’a plus trouvé le chemin des filets depuis plus de deux ans. Mais l’international français en a conscience et a l'intention de changer cela.

« Il faut passer un cap »