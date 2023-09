Surprise, il veut finir sa carrière à l’OM !

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant un peu plus d’un an, Samuel Gigot s’est rapidement imposé comme un élément très important à l’OM. A tel point qu’il est aujourd’hui le vice-capitaine derrière Valentin Rongier, notamment après le départ de Matteo Guendouzi. Le défenseur âgé de 29 ans se sent bien à Marseille et il se verrait même y terminer sa carrière.

Un an seulement après son arrivée à l’OM, Samuel Gigot portait le brassard de capitaine le 2 août dernier, lors du match amical face au Bayer Leverkusen. En l’absence de Valentin Rongier et Matteo Guendouzi, transféré depuis à la Lazio, c’est le défenseur de 29 ans qui avait été désigné capitaine.

Gigot, patron de l'OM

Après avoir évolué pendant quatre ans au Spartak Moscou, Samuel Gigot est arrivé à l’OM l’été dernier, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Que ce soit l’année passée avec Igor Tudor ou cette saison sous les ordres de Marcelino, il a su s’imposer comme un des tauliers de l’Olympique de Marseille.

« Ça serait un kif si je pouvais arrêter ma carrière à l’OM »