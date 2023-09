Coup dur à l’OM, une première réponse tombe

Hugo Chirossel

Alors qu’un calendrier chargé l’attend après la trêve internationale, l’OM va semble-t-il devoir se passer d’Ismaïla Sarr. En effet, l’ailier âgé de 25 ans s’est blessé et va quitter le rassemblement du Sénégal pour rentrer à Marseille ce samedi. Il devrait passer des examens rapidement, mais on en sait déjà un peu plus sur la nature de sa blessure.

Depuis le début de la saison, l’OM a enchaîné deux victoires et deux matchs nuls en championnat, pour un total de huit points en quatre journées. Mais les Marseillais ont eu un calendrier plutôt favorable, avec des rencontres face au Stade de Reims, Metz, Brest et le FC Nantes.

Trois déplacements compliqués attendent l’OM

La donne sera différente après la trêve internationale. Après la réception de Toulouse le week-end prochain, l’OM va avoir trois déplacements compliqués à négocier. En effet, les Olympiens vont affronter l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, puis le PSG et l'AS Monaco en Ligue 1.

Blessure aux ischio-jambiers pour Sarr