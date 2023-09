Le patron de l’OM réagit à la grande nouvelle du jour

Amadou Diawara

Comme l'a officialisé l'OM ce jeudi matin, Pablo Longoria a été élu membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA). Via le communiqué publié par son club pour annoncer la nouvelle, le président marseillais a fait part de son immense bonheur d'endosser ce nouveau rôle.

Notre président Pablo Longoria a été élu membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA). — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 7, 2023

Pablo Longoria devient membre du CA de l'ECA

Par le biais de ce communiqué, Pablo Longoria a réagi à sa nomination. Et le président de l'OM s'est totalement enflammé, faisant part de son immense fierté d'endosser ce nouveau rôle à l'European Club Association.

«Je suis ravi de pouvoir travailler avec mes pairs »