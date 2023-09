L’OM a mis le feu au mercato !

Arnaud De Kanel

Comme à son habitude depuis que Pablo Longoria occupe la présidence, l'OM s'est montré très actif sur le marché des transferts. L'effectif a considérablement été renouvelé et un nouveau coach a également débarqué. Retour sur ce mercato très agité dans la cité phocéenne.

Après un début d'été compliqué marqué par de grande incertitudes et l'interminable feuilleton pour trouver le remplaçant d'Igor Tudor, l'OM a rectifié le tir et a déboursé plusieurs millions d'euros pour se renforcer. L'arrivée de Marcelino aura été le détonateur de ce mercato marseillais qui a vu une grande page se tourner.

Un attaquant voit son transfert à l’OM tomber à l’eau, voilà la raison https://t.co/knW7ZpGyVI pic.twitter.com/ywUA15ta67 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Les idoles s'en vont

Durant ce mercato, l'OM a perdu les deux chouchous du Vélodrome, à chaque fois sur demande de la direction. Dimitri Payet, véritable idole à Marseille, a rompu son contrat à l'amiable pour finalement rejoindre Botafogo. De son côté, Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio Rome en toute fin de mercato. Autre joueur adulé la saison passée, Alexis Sanchez n'a pas été conservé par la direction marseillaise, à l'instar de Sead Kolasinac qui a filé du côté de l'Atalanta Bergame. Arrivé en janvier dernier, Ruslan Malinovskyi a déjà plié bagage pour s'engager avec le Genoa, en Serie A. Nemanja Radonjic, Luis Suarez et Arek Milik ont définitivement rejoint les clubs dans lesquels ils étaient prêtés la saison passée. La plus belle vente de l'OM a été réalisée avec Cengiz Under, vendu pour 15M€ à Fenerbahce. Enfin Isaak Touré a été échangé dans les toutes dernières heures du mercato avec Bamo Meité, tandis que Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et Pol Lirola ont de nouveau été prêtés.

Un nouveau recrutement XXL

L'OM s'est tout de même bien renforcé en recrutant des joueurs avec une forte expérience sur la scène européenne. Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi sont arrivés en provenance de l'Atletico Madrid, tandis que Pierre Emerick Aubameyang a débarqué gratuitement. Ruben Blanco est revenu en Ligue 1, tout comme Ismaila Sarr. Iliman Ndiaye, Amir Murillo et Joaquin Correa sont venus s'ajouter à la longue liste des nouvelles recrues marseillaises.