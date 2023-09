Désillusion pour cette star de l'OM

Amadou Diawara

Alors qu'il vient de signer à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est actuellement avec sa sélection. Et malheureusement pour l'international gabonais, il vit une terrible désillusion avec son équipe. En effet, les Panthères ne disputeront pas la prochaine CAN à cause de leur défaite contre la Mauritanie ce samedi.

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM, palliant le départ de la star Alexis Sanchez, qui a retrouvé l'Inter pour 0€. Auteur de débuts timides à Marseille, l'attaquant de 34 ans se ressource actuellement au Gabon.

Le Gabon perd contre la Mauritanie

En pleine trêve internationale, Pierre-Emerick Aubameyang a affronté la Mauritanie avec le Gabon ce samedi, et ce, pour le compte des éliminatoires pour la CAN 2024. Et malheureusement pour les Panthères , elles se sont inclinés 2-1. Un résultat qui a de terrible conséquences pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses compatriotes.

Aubameyang ne disputera pas la CAN 2024