OM : «Fantastique», Guendouzi est déjà validé après son transfert

Après deux saisons passées à l’OM, Matteo Guendouzi évolue désormais sous les couleurs de la Lazio, qu’il a rejoint cet été. Présent en conférence de presse avant de recevoir l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi, Luis Alberto s’est exprimé sur son nouveau coéquipier, qu’il semble déjà beaucoup apprécier.

Quelques semaines après avoir vécu l’élimination de l’OM en troisième tour préliminaire, Matteo Guendouzi va retrouver la Ligue des champions mardi avec la Lazio. Le vice-champion d’Italie recevra l’Atlético de Madrid pour son entrée dans la compétition.

Luis Alberto déjà sous le charme de Guendouzi

Après Maurizio Sarri, Luis Alberto s’est présenté en conférence de presse ce lundi, avant d’affronter l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain espagnol a été interrogé sur les nouvelles recrues de la Lazio et notamment Matteo Guendouzi, arrivé dans les derniers jours du mercato.

«Il travaille de manière fantastique et je l'aime beaucoup»