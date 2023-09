OM : Guendouzi se lâche après son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Mattéo Guendouzi a décidé de quitter l’OM afin de rejoindre la Lazio Rome alors qu’il n’entrait plus dans les plans de Marcelino. Et visiblement, le milieu de terrain français semble ravi de son choix. En conférence de presse, il a notamment affiché sa fierté d’avoir rejoint la Lazio alors qu’il avait d’autres options.

Longtemps considéré comme le chouchou du Vélodrome, Mattéo Guendouzi a finalement quitté l'OM durant le mercato. Le milieu de terrain français a rejoint la Lazio Rome sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire, alors qu'il avait longtemps été annoncé en Premier League. Un choix qu'il a tenu à justifier lors de sa présentation officielle.

Guendouzi explique pourquoi il a quitté l'OM

« J’ai choisi la Lazio tout d’abord parce que c’est un gros club avec une histoire, à la fois en Italie et en Europe. Ils ont gagné des trophées dans le passé et je voulais faire partie de ce club où je pouvais continuer de grandir et m’améliorer. J’aimerais gagner quelque chose avec la Lazio », lâche l’ancien joueur de l’OM en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche pour justifier son choix.

«Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis venu à la Lazio»