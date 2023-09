«C’est terrible» : Laurent Blanc viré, il dénonce un scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Moins d’un an après son arrivée à l’OL, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, la direction lyonnaise a décidé de nommer Fabio Grosso, mais avant cela plusieurs noms ont circulé. Une situation que dénonce Denis Balbir qui n’hésite pas à dénoncer le comportement de la direction des Gones.

C'est désormais officiel, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL. Avec seulement un point pris en quatre matches, Lyon est lanterne rouge de Ligue 1 ce qui a poussé John Textor a changé de coach. Et alors que Fabio Grosso va remplacer Laurent Blanc, Denis Balbir ne cache pas sa colère.

C'est bouclé, l'OL tient son nouvel entraîneur https://t.co/w3pz2Hv0RH pic.twitter.com/RqR3tkiXRX — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

«C’est assez catastrophique !»

« Quand je vois ce qui se passe depuis une semaine sur le dossier du remplacement de Laurent Blanc à l’OL, je n’ai qu’une envie : dire bravo Textor ! Depuis que l’actionnaire américain est là, tout part de travers. A l’exception des féminines qui ont remporté le Trophée des Champions dimanche. Mais du côté de l’équipe masculine, c’est assez catastrophique ! », s’exclame le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club .

«C’est un manque de respect total»