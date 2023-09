Transferts - PSG : Voilà comment Verratti a pris la porte !

Thomas Bourseau

Comme Neymar et contrairement à Kylian Mbappé, Marco Verratti avait pris part à pré-saison en Asie du PSG. Le Brésilien a été poussé vers la sortie et a été transféré en Arabie saoudite. Verratti a pour sa part pris la route du Qatar. Luis Enrique lui aurait annoncé la couleur dès le retour du groupe du Japon en août dernier.

Marco Verratti aura effectué onze saisons au PSG en tant que pilier du projet QSI mis en place en 2011 avec l’arrivée des propriétaires qataris. Cependant, le projet sportif et la politique du Paris Saint-Germain ont changé, comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022, et Verratti n’ y avait plus sa place.

«Marco, je t’apprécie beaucoup, mais tu ne vas pas tenir avec moi»

Au retour de la tournée de préparation du PSG en Asie, une réunion aurait eu lieu entre Marco Verratti, Luis Campos et Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait fait savoir au Petit Hibou qu’il était temps pour lui de se lancer un nouveau challenge ailleurs qu’au PSG. Sports Zone a confié en exclusivité ce lundi les propos supposément tenus par Enrique à Verratti. « Marco, je t’apprécie beaucoup, mais tu ne vas pas tenir avec moi ».

Luis Enrique s’est naturellement rangé derrière la décision du PSG