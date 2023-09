Transferts : Le PSG bien aidé par un ancien de la maison

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé un grand mercato, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Si plusieurs joueurs ont rejoint Paris, ils sont aussi nombreux à avoir quitté le club de la capitale. Dernièrement, Julian Draxler et Marco Verratti ont par exemple rejoint le Qatar. Des transferts pour lesquels il est possible qu'Antero Henrique ait donné un coup de main.

Contrarié par une saison 2022-2023 compliquée, le PSG a décidé de mettre la main au portefeuille afin de se constituer une équipe compétitive, lui permettant enfin de franchir un cap en Ligue des Champions. Christophe Galtier est donc parti, et c'est Luis Enrique qui a pris sa place. L'Espagnol a bénéficié d'un mercato de folie, orchestré par Luis Campos, et Nasser Al-Khelaïfi.

Plus de dix joueurs ont rejoint le PSG

Le PSG n'a pas fait les choses à moitié cet été. Plus de dix joueurs ont rejoint les rangs parisiens. Le club de la capitale n'a pas hésité à mettre des grosses sommes, puisque Manuel Ugarte s'est engagé pour 60M€, alors que Randal Kolo Muani a lui rejoint le champion de France pour 95M€, dans les derniers instants du mercato.

Antero Henrique a rendu service pour certains transferts