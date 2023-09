Coup de tonnerre au PSG avec Mbappé, la raison dévoilée ?

Alexis Brunet

Encore une fois, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui cet été. Le Français était tout proche de partir, mais finalement il est resté au PSG. Le champion du monde avait passé le premier match de la saison en tribune, avant d'être réintégré au groupe. Alors que Nasser Al-Khelaïfi voulait rester ferme, c'est finalement Luis Campos qui l'a convaincu de changer de méthode.

Chaque été, le PSG arrive à retarder l'échéance. Cela fait en effet plusieurs saisons que Kylian Mbappé est envoyé au Real Madrid lors de chaque mercato estival. L'opération aurait pu aboutir lors de cette intersaison, mais le champion du monde est finalement resté à Paris, alors que la situation semblait bien mal embarquée.

Campos a fait changer d'avis Al-Khelaïfi

En conflit avec le PSG cet été, Kylian Mbappé avait regardé le premier match de la saison dans sa loge au Parc des Princes. Finalement dès la rencontre suivante, le Français avait réintégré le groupe de Luis Enrique. D'après les informations de L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi était prêt à laisser l'attaquant dans les tribunes pendant toute la saison. C'est sur les conseils de Luis Campos que le président parisien a changé d'approche.

Campos adepte de la manière douce

Luis Campos a conseillé à Nasser Al-Khelaïfi d'employer une approche plus douce avec Kylian Mbappé. Le président du PSG a donc finalement écouté son conseiller football, et cela a débloqué la situation. Cela a conforté Campos auprès de NAK, et cela a même permis à Luis Enrique de se rapprocher de l'ancien dirigeant de l'AS Monaco.