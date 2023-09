Le PSG «prend une claque», l'entraineur a fait deux erreurs

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG s'est présenté face à l'OGC Nice sans Manuel Ugarte et sans son capitaine Marquinhos. Selon Jérôme Alonzo, ancien gardien parisien, le club de la capitale a pris une « claque » contre les Aiglons à cause de ces deux absences. Reste à savoir si Luis Enrique réutilisera Manuel Ugarte et Marquinhos contre le Borussia Dortmund ce mardi soir en Ligue des Champions.

Invaincu avant la cinquième journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'OGC Nice ce vendredi soir. Toutefois, les hommes de Luis Enrique ont essuyé leur première défaite de la saison face aux Aiglons , et ce, au Parc des Princes (2-3).

Le PSG est tombé face à l'OGC Nice

Alors que le PSG s'est incliné face à l'OGC Nice ce vendredi soir en championnat, Jérôme Alonzo a analysé cette contre-performance. Et à en croire l'ancien gardien parisien, Luis Enrique n'aurait jamais dû laisser à la fois Manuel Ugarte et son capitaine Marquinhos sur le banc de touche au coup d'envoi de ce duel face aux Aiglons .

«Sans Ugarte et Marquinhos, tu prends une claque»