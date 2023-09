PSG : Après le drame, il envoie un message poignant

Alexis Brunet

Actuellement, Luis Enrique titularise Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. Keylor Navas est la doublure de l'Italien, et Arnau Tenas est numéro trois. Sergio Rico ne fait pas partie de cette hiérarchie. L'Espagnol se remet de son accident de cheval, et sa rééducation se passe bien. Il ne peut toujours pas faire de sport, mais petit à petit sa situation s'arrange.

Comme depuis quelques années, le poste de gardien de but suscite quelques interrogations au PSG. À l'été 2021, le club de la capitale décidait de miser sur Gianluigi Donnarumma, et l'Italien débarquait libre de tout contrat. Il prenait alors la place de Keylor Navas, qui se retrouvait numéro deux dans la hiérarchie. L'ancien portier de l'AC Milan n'a pas réussi à s'imposer clairement depuis son arrivée, et il est souvent critiqué, que cela soit en club, ou bien en sélection.

Le PSG a recruté Arnau Tenas

Arrivé au PSG cette saison, Luis Enrique a décidé d'accorder sa confiance à Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas est toujours la doublure de l'Italien, mais le club de la capitale a aussi recruté un nouveau gardien. Arnau Tenas est arrivé libre, après la fin de son contrat au FC Barcelone. L'Espagnol est donc le nouveau numéro trois dans la hiérarchie, depuis la convalescence de Sergio Rico.

Sergio Rico donne de ses nouvelles