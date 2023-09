PSG : Une crise évitée grâce… à Mbappé ?

Alexis Brunet

Encore une fois, le PSG a passé un été agité. Le club de la capitale a réalisé un mercato de grande qualité, en mettant la main sur plus de dix joueurs. Mais en parallèle du marché des transferts, le cas de Kylian Mbappé a aussi beaucoup occupé les dirigeants parisiens. Finalement le champion du monde est resté au PSG, et une crise a été évitée.

Le PSG a un peu de mal en ce début de saison. Au niveau des résultats, l'équipe de Luis Enrique a du mal à décoller, puisqu'elle est actuellement cinquième de Ligue 1, et elle a concédé sa première défaite de la saison face à l'OGC Nice, vendredi soir. Un retard à l'allumage qui peut s'expliquer par les nombreux changements estivaux.

Le PSG a beaucoup recruté

L'effectif du PSG a grandement évolué cette saison. D'abord au niveau de l'entraîneur, puisque Christophe Galtier est parti, et Luis Enrique est arrivé. Par la suite le club de la capitale a été très actif sur le mercato, avec l'arrivée de plus de dix joueurs, mais aussi le départ de nombreux cadres, comme Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, ou bien Marco Verratti dernièrement.

Le PSG a évité une crise cet été