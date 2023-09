Messi va briser le rêve de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été prochain s’annonce très chargé pour Kylian Mbappé qui aura bien évidement l’intention de remporter son premier Euro avec l’équipe de France, mais souhaitera également aller décrocher la médaille d’or à Paris. Cependant, il pourrait bien croiser sur sa route un certain Lionel Messi qui aurait également l’intention de briguer un deuxième titre olympique.

Après un été mouvementé durant lequel son avenir aura une nouvelle fois fait parler, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG où il dispute sa septième saison. Cependant, alors que son contrat s'achève en 2024, son avenir sera de nouveau au cœur de toutes les attentions. Mais pas seulement.

Le PSG se mobilise pour lui, il répond https://t.co/haRy4g2DkU pic.twitter.com/wMbftfHEN2 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Mbappé rêve des JO

Sur le plan sportif aussi l'été 2024 sera très animé pour Kylian Mbappé qui disputera l'Euro avec l'équipe de France, sa première compétition internationale dans la peau du capitaine des Bleus. Mais ce n'est pas puisque l'attaquant du PSG rêve également de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques.

Messi aussi est attendu à Paris !