Une star quitte le PSG, elle affiche son émotion

Arnaud De Kanel

Avant que Lionel Messi et Neymar quittent le PSG cet été, c'est Sergio Ramos qui avait été le premier à plier bagages. Le défenseur espagnol est retourné au FC Séville, 18 ans après son départ du club andalou. Il était très ému pour son retour à l'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sergio Ramos ne sera finalement resté que deux saisons au PSG. Non prolongé par la direction parisienne, il était parti en début d'été de la capitale parisienne et il a mis du temps avant de retrouver un club. Sollicité en Arabie saoudite, Ramos a fait le choix du cœur en toute fin de mercato en rejoignant le club de ses débuts, le FC Séville. Titulaire lors de la victoire des Sévillans à domicile face à Las Palmas (1-0), l'ancien joueur du PSG était très ému.

«Je peux mourir en paix»

Sergio Ramos n'a pas caché son émotion au coup de sifflet final. « J'ai ressenti une très grande émotion comme cela m'est arrivé l'autre jour (lors de sa présentation, ndlr). C'est très excitant de retrouver mon peuple, ma maison, mes fans. C'est quelque chose d'unique, cela ne peut pas être décrit avec des mots et quelle meilleure façon de le faire avec une victoire. Que ce soit le début d'une bonne séquence. J'avais un petit doute au début (sur l'accueil des supporters), mais l'autre jour, à la réception que j'ai eue, j'ai dit à mes parents que j'emporterai ça dans ma tombe, je peux mourir en paix (…) J'ai vu l'affection à l'échauffement, c'est ce dont on a besoin et puis tout commence à rouler », a confié l'ancien défenseur du PSG dans des propos retranscrits par GOAL . Désormais, il veut retrouver du rythme en enchainant les matchs.

«Je me sentais plutôt bien»