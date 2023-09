Le PSG lui fait un cadeau, c’est validé à 100 %

Thomas Bourseau

Luis Campos n’a pas passé un été tranquille. D’une part parce qu’il était bien surveillé par les hauts décideurs du PSG et ses propriétaires, mais aussi en raison de sa position fragilisée au sein de la section sportive du Paris Saint-Germain. Campos est parvenu à recruter Manuel Ugarte, et le nouvel entraîneur Luis Enrique ne pourrait pas en être plus heureux.

Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG, le huitième de l’ère QSI. Le technicien espagnol a débarqué au club dans le cadre du grand renouveau souhaité par le président Nasser Al-Khelaïfi. Pour ce faire, Enrique a témoigné d’un gros nettoyage de printemps au sein de son effectif avec les départs de Neymar, de Marco Verratti et notamment de Lionel Messi.

Le PSG a bouclé le transfert d’Ugarte, Enrique est aux anges

Au rayon des arrivées, le PSG en a bouclé douze, y compris Xavi Simons parti en prêt au RB Leipzig. Parmi elles, le Paris Saint-Germain a enregistré la venue de Manuel Ugarte pour 60M€. Une réussite instantanée au vu de ses performances en ce début de saison.

«C'est une grande arrivée au sein du club, Luis Campos a bien travaillé»