Mbappé, Neymar, Messi... Quelle est la plus grosse erreur du PSG sur le mercato ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas chômé. En effet, Luis Campos a finalisé douze transferts dans le sens des arrivées et a réussi à boucler les départs d'un très grand nombre de joueurs, dont Neymar et Lionel Messi. Selon vous, quelle est la plus grosse erreur du conseiller football du PSG sur le marché ? A vos votes !

Après deux mercatos totalement ratés, Luis Campos devait se racheter auprès du PSG. Et il a parfaitement rempli sa mission. En effet, le conseiller football du PSG a réalisé un recrutement XXL, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Mbappé est finalement resté au PSG

En effet, Luis Campos a offert onze joueurs à Luis Enrique lors du dernier mercato estival. En effet, le dirigeant du PSG a officialisé les transferts d'Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et de Gonçalo Ramos. En parallèle, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui évoluait au PSV Eindhoven, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig.

Messi, Neymar, Verratti et Ramos ont quitte le PSG

Dans le même temps, le PSG a fait le ménage dans son effectif lors de la dernière fenêtre de transferts. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi et Sergio Ramos ont quitté le PSG librement et gratuitement pour rejoindre respectivement l'Inter Miami et le FC Séville. De surcroit, Neymar et Marco Verratti ont été vendu en Arabie Saoudite et au Qatar. Le Brésilien a rejoint Al Hilal, tandis que l'Italien vient de signer à Al Arabi. Au contraire, Kylian Mbappé est resté au PSG. Un scénario imprévisible il y a quelques semaines lorsque le numéro 7 parisien avait été placé dans le loft, et ce, parce qu'il a refusé d'activer la clause présente dans son contrat pour étendre son bail au-delà du 30 juin 2024.



