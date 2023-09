«On peut les taper» : Mbappé, Messi... il balance sur le PSG

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire du PSG, Jérôme Alonzo a fait un terrible constat sur son club de coeur. En effet, l'ancien gardien estime que les adversaires de l'écurie rouge et bleu sont de plus en plus confiants lorsqu'ils viennent au Parc des Princes, et ce, même face à des joueurs de la trempe de Kylian Mbappé.

Ce vendredi soir, l'OGC Nice a créé la surprise face au PSG. En effet, les Aiglons ont battu le club de la capitale au Parc des Princes (2-3). Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Jérôme Alonzo a analysé cette contre-performance du PSG. Selon l'ancien gardien parisien, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'inspire plus la peur chez ses adversaires, et ce, même si Kylian Mbappé défend toujours les couleurs rouge et bleu.

Le PSG se mobilise pour lui, il répond https://t.co/haRy4g2DkU pic.twitter.com/wMbftfHEN2 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«Paris ne fait plus peur, même avec Mbappé ou Messi»

« Paris ne fait plus peur, même avec des Mbappé ou des Messi. Au-delà des défaites, je me souviens aussi de la venue la saison dernière d'Angers (2-0 pour Paris) ou de Strasbourg (2-1), qui avaient fait leur match. Quand même des petites équipes ont ouvert la brèche, on s'est rendu compte que tout le monde pouvait gagner au Parc. Les équipes arrivent décomplexées, dans un contexte général où il y a plus de jeu », a jugé Jérôme Alonzo, avant d'en rajouter une couche.

«Ils viennent avec des yeux d'enfants, mais pas terrorisés»