Mercato : Le PSG reçoit une première réponse pour cet hiver

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Hugo Ekitike, le torchon a semblé brûler lors du dernier mercato. La faute à la volonté du club de se séparer du Français en l’incluant dans l’opération Randal Kolo Muani lorsque le joueur n’aurait juré que par la Premier League. La chance pourrait sourire au PSG cet hiver.

Le Paris Saint-Germain ne compte pas poursuivre l’aventure avec Hugo Ekitike et ce, bien qu’il ait définitivement été transféré au club parisien cet été, automatiquement après le prêt convenu un an plus tôt. Lors d’un entretien avec l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller football Luis Campos, Ekitike aurait été poussé vers la sortie courant août.

Le PSG voulait vendre Ekitike, West Ham et Crystal Palace ont poussé

Pour autant, Hugo Ekitike n’a pas plié bagage malgré la détermination du Paris Saint-Germain. Emballé par la Premier League, Ekitike aurait été partant pour l’élite du football anglais alors que comme Football Insider le souligne ces dernières heures, West Ham et Crystal Palace auraient discuté afin de trouver un accord pour une opération avec Hugo Ekitike jusqu’au dernier jour du mercato.

West Ham et Crystal Palace présents cet hiver pour Ekitike ?