En direct, il met au défi une recrue du PSG !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola a fait toutes ses classes à l’OL et s’est pleinement révélé en Ligue 1 la saison passée chez les Gones. Le natif de Villeurbanne a pris la décision de claquer la porte de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le PSG à l’intersaison. Son entraîneur en l’équipe de France espoirs, Thierry Henry, l’a mis au défi.

Comme avec Hugo Ekitike un an plus tôt, le PSG s’est laissé emballer par un talent du championnat de France et doté de la nationalité française. Cette fois-ci, l’heureux élu fut Bradley Barcola qui a fêté son 21ème anniversaire le 2 septembre dernier, pour qui le PSG a déboursé 45M€ environ.

«C’est à lui de nous montrer s’il a bien fait ou pas bien fait»

Sélectionné en équipe de France Espoirs par Thierry Henry, Bradley Barcola devra répondre présent. « Si Barcola a bien fait d’aller au PSG ? C’est à lui de nous montrer s’il a bien fait ou pas bien fait. Il n’y a que lui qui pourra nous montrer ça. Je pense qu’il a la capacité pour s’imposer, le potentiel ».

