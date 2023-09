Le PSG se lâche sur son mercato très agité

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce mercato estival 2023 a été particulièrement agité pour le PSG, avec pas moins de onze nouvelles recrues. Des changements majeurs qui expliquent donc que le club de la capitale n'ait pas encore trouvé son rythme de croisière comme le constate Lucas Hernandez après la défaite contre l'OGC Nice.

Le PSG n'a pas brillé vendredi soir pour la réception de l'OGC Nice au Parc des Princes, et a finalement concédé sa première défaite de la saison (2-3) malgré un doublé de Kylian Mbappé et les grands débuts de Randal Kolo Muani sous ses nouvelles couleurs.

Un manque d'automatismes au PSG

Il faut dire que le PSG, qui a considérablement changé de visage cet été avec onze nouvelles recrues, n'a pas encore eu le temps de pouvoir mettre en application la philosophie apportée par son nouvel entraîneur, Luis Enrique. C'est en tout cas le constat dressé par Lucas Hernandez au micro de Prime Video après la rencontre.

« On s’adapte petit à petit »