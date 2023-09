Le PSG plombé à cause de son mercato ?

Arnaud De Kanel

Le PSG a encore laissé filer des points en route vendredi soir. Battus par l'OGC Nice, les coéquipiers de Kylian Mbappé comptent deux nuls, deux victoires et une défaite après cinq journées de championnat. Un début de saison mitigé qui peut s'expliquer par les nombreux mouvements du mercato.

Il est là le premier coup d'arrêt pour le PSG et il tombe au mauvais moment. A quelques jours d'entamer une semaine cruciale avec le choc en Ligue des champions face au Borussia Dortmund puis de recevoir l'OM, le club de la capitale s'est incliné pour la première fois de la saison face à l'OGC Nice. Lucas Hernandez sait ce qui n'a pas fonctionné.

Hernandez pointe du doigt le problème du PSG

Le PSG a beaucoup recruté cet été et au bout de 5 matchs, les automatismes ne sont pas encore bien réglés. Ce mercato agité explique donc les difficultés que rencontrent les Franciliens depuis le début de la saison si l'on en croit Lucas Hernandez.

«On s’adapte petit à petit»