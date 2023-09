PSG : Clash en plein match, Mbappé impliqué !

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait l’OGC Nice vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison (2-3). Une défaite en grande partie due à l’énorme performance de Terem Moffi, auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de cette rencontre. Après son deuxième but, l’attaquant nigérian a d’ailleurs provoqué la colère de Kylian Mbappé.

Avant la reprise de la Ligue des champions et la réception du Borussia Dortmund mardi, puis celle de l’OM en championnat dimanche prochain, le PSG était opposé à l’OGC Nice ce vendredi soir au Parc des Princes. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé n’aura pas réussi à empêcher la première défaite de la saison de son équipe (2-3).

Thierry Henry interpelle Neymar après son départ du PSG https://t.co/GzUYeTGlUm pic.twitter.com/UR4OuuVYwM — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Un doublé et une passe décisive pour Moffi

C’est d’ailleurs le capitaine du PSG, en l’absence de Marquinhos remplaçant au coup d’envoi, qui s’est rendu coupable d’une perte de balle sur le premier but niçois, convertie par Terem Moffi. Ce dernier a été très en vue lors de cette rencontre. L’international nigérian a été passeur décisif pour Gaëtan Laborde sur le deuxième but niçois, puis a inscrit un doublé pour porter le score à 3-1, avant la réduction de l’écart au score par Kylian Mbappé.

Une célébration qui a agacé Mbappé

Les deux hommes ont eu un petit échange après le deuxième but de l’attaquant de l’OGC Nice. Terem Moffi s’est permis de célébrer de manière assez véhémente, en retirant notamment son maillot devant le public du Parc des Princes. Une attitude qui n’a visiblement pas plu à Kylian Mbappé et qui lui a fait remarquer. L’attaquant du PSG et de l’OGC Nice ont eu une explication sur la pelouse lorsque les deux formations reprenaient leur place. On peut notamment voir Jean-Clair Todibo et Dante essayer de calmer le Français, alors qu'il s'adressait à Terem Moffi. Ce dernier a ensuite été réprimandé par Clément Turpin, arbitre de la rencontre, avant que le jeu ne reprenne.