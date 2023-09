PSG : Grande première pour Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG reçoit l'OGC Nice ce vendredi soir pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour le match. Un groupe au sein duquel est présent Kylian Mbappé, tout comme son petit frère Ethan. C'est une première pour la fratrie.

Après deux matches nuls poussifs contre Lorient (0-0) et à Toulouse (1-1), le PSG avait parfaitement lancé sa saison en enchaînant deux succès beaucoup plus convaincants face à Lens (3-1) et à Lyon (4-1), juste avant la trêve internationale. Désormais, le PSG doit désormais confirmer avec la réception de l'OGC Nice ce vendredi soir.

Un groupe de 2️⃣0️⃣ Parisiens pour affronter Nice ! 📄Rendez-vous au Parc des Princes ! 🏟️➡️ https://t.co/vqnHS08gJi#PSGOGCN pic.twitter.com/3xAj7yD3Ch — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

Les frères Mbappé dans le groupe du PSG

Un temps incertain après être resté sur le banc de l'équipe de France contre l'Allemagne, Kylian Mbappé est finalement bien présent dans le groupe annoncé par Luis Enrique. Mais ce n'est pas le seul Mbappé qui est retenu par l'entraîneur du PSG puisque Ethan, le petit frère du capitaine de l'équipe de France est également présent. Et c'est une première pour les frères Mbappé !

Première également pour Kolo Muani

A noter également que Randal Kolo Muani est présent. Arrivé dans les dernières heures du mercato, l'attaquant français avait manqué le déplacement à Lyon à cause d'un problème à la cheville. Le nouveau joueur du PSG aura donc l'occasion d'étrenner les couleurs parisienne pour la première fois.