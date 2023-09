Le PSG libère une recrue, son entourage valide

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent depuis plusieurs semaines à cause d’une blessure à une cuisse, Lee Kang-in ne va pas porter le maillot du PSG pendant encore un certain temps. Le Sud-Coréen recruté pour 22M€ va en effet disputer les Jeux asiatiques qui se déroulent en Chine du 19 septembre au 8 octobre. Son entourage salue la décision du club.

Le PSG va encore devoir faire sans Lee Kang-in pendant quelques semaines. Alors qu’il est absent depuis la fin du mois d’août en raison d’une blessure au quadriceps gauche, l’attaquant sud-coréen devait rester aux soins jusqu’à la fin de cette trêve internationale, mais le club va se priver de ses services pendant un certain temps encore, puisque Lee Kang-in a été autorisé par la direction parisienne à participer aux Jeux asiatiques.

Le PSG libère son joueur

Ainsi, Lee Kang-in va s’envoler pour la Chine afin de participer à la compétition qui aura lieu du 19 septembre au 8 octobre. Dans l’entourage du joueur, on salue la décision du PSG qui n’était pas dans l’obligation de libérer son joueur, se disant « ravi » du traitement de la situation par le club et remerciant Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour leur compréhension. Une réaction relayée par le quotidien espagnol AS .

Décision liée au service militaire de Lee Kang-in ?

La participation de Lee Kang-in aux Jeux asiatiques pourrait arranger le PSG. L’attaquant de 22 ans est en effet dans l’obligation d’effectuer son service militaire de 18 mois avant ses 28 ans, une période réduite en cas de victoire de la Corée du Sud lors de ces Jeux asiatiques ou olympiques.