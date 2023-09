Un pote de Mbappé prévient le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain reçoit l’OGC Nice sur la pelouse de l’OGC Nice, l’occasion pour Kylian Mbappé et Jean-Clair Todibo de se retrouver après le rassemblement de l’équipe de France. Le défenseur des Bleus, qui a honoré sa première sélection mardi contre l’Allemagne (1-2), se veut confiant avant ce rendez-vous.

A peine séparés, Kylian Mbappé et Jean-Clair Todibo vont déjà se retrouver après le rassemblement de l’équipe de France. Ce vendredi, le PSG accueille l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, un duel d’invaincus alors que deux points séparent le champion de France en titre de la formation azuréenne. Les hommes de Francesco Farioli se veulent ainsi confiants avant la rencontre au Parc des Princes.

« On va arriver confiants »

Interrogé dans les colonnes de L’Équipe , Jean-Clair Todibo croit aux chances de son équipe. « Le PSG est dans une bonne dynamique, mais nous aussi. On est invaincus. On aurait pu faire beaucoup mieux en termes de points mais on sort de très bons matches. On domine notre sujet et on s'est fait rattraper sur la fin sur les deux premiers. On va arriver confiants », déclare le coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France.

« On n'a rien à leur envier »