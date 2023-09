Malédiction au PSG, l'histoire se répète ?

Amadou Diawara

Lors de la dernière saison, Christophe Galtier a été plombé par une pluie de blessures au sein de son effectif. Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos n'est pas épargné non plus. En effet, huit joueurs de son effectif sont déjà passés par l'infirmerie en ce début de saison.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Christophe Galtier a réalisé une première partie de saison quasi-parfaite. Mais alors que son effectif s'est décimé à cause d'un grand nombre de blessures, le technicien français a vécu une fin d'exercice 2022-2023 chaotique. Ce qui a provoqué son départ il y a quelques mois.

Galtier victime d'une pluie de blessures au PSG

Pour remplacer Christophe Galtier, la direction du PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Et comme son prédécesseur, le technicien espagnol n'est pas épargné par les blessures depuis son arrivée à Paris.

Panique au PSG, un accord est trouvé pour le transfert de Mbappé https://t.co/StRgK02VVR pic.twitter.com/z2ZrVeIq3E — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Enrique a déjà perdu beaucoup d'hommes

En effet, Nordi Mukiele, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ont débuté leur saison à l'infirmerie. Et si les deux premiers sont sur le chemin du retour, l'international français doit encore faire preuve de patience avant de retrouver la compétition. Pour ne pas arranger les affaires de Luis Enrique, Kang-In Lee s'est déjà blessé à deux reprises depuis sa signature au PSG. Et parmi les autres recrues parisiennes, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont également eu des pépins physiques ces dernières semaines. Enfin, Kylian Mbappé et Marco Asensio ont été touché lors du dernier rassemblement avec leur sélection. Et s'il ne s'agissait que d'une alerte pour le Français, l'Espagnol devrait être absent pendant au moins deux semaines. Reste à savoir quand Luis Enrique, le nouveau coach du PSG, pourra compter sur un effectif au complet.