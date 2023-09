Ce joueur du PSG promet du lourd avec Luis Enrique

Jean de Teyssière

Fabian Ruiz et Carlos Soler ont la particularité d'être deux Espagnols à être arrivés l'année dernière et ne pas avoir répondu aux attentes. L'adaptation pour ces deux joueurs a été difficile et leurs performances ont souvent été décriées par les supporters et les experts du football. Mais cette saison, Carlos Soler assure que cela va changer.

La saison dernière, Carlos Soler n'a pas été un élément indéboulonnable du système de Christophe Galtier. L'Espagnol était rarement titulaire au PSG et avait dû se contenter régulièrement de bout de match. Le temps d'adaptation étant terminé, les supporters vont en attendre plus de la part du désormais joueur de Luis Enrique.

«Quand je suis arrivé, les gars avaient déjà joué cinq ou six matchs»

Pour Le Parisien cet été, Carlos Soler avait expliqué les raisons de sa saison manquée : « Cette première saison a été particulière pour moi, notamment parce que je suis arrivé pratiquement le dernier jour du mercato. Je n’ai pas pu faire le stage au Japon, ni être avec mes coéquipiers durant la préparation. Quand je suis arrivé, les gars avaient déjà joué cinq ou six matchs. Quand on débarque dans un si grand club, il est difficile de se faire une place parmi les joueurs de l’équipe. »

«Je pense que cette année, je vais progresser»