Coup dur pour le PSG, le verdict tombe

Amadou Diawara

Blessé lors du dernier rassemblement avec l'Espagne, Marco Asensio devrait manquer au moins un mois de compétition. En effet, Luis de la Fuente a annoncé que le joueur du PSG ne sera pas apte à jouer les deux prochains matchs de la Roja - contre l'Ecosse, puis la Norvège - prévus à la mi-octobre.

En fin de contrat le 30 juin, Marco Asensio a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG librement et gratuitement cet été. Auteur d'un très bon début de saison avec le club parisien, l'international espagnol a été logiquement appelé par Luis de la Fuente pour le dernier rassemblement de la Roja .

Asensio absent un mois minimum ?

Toutefois, Marco Asensio s'est blessé lors du carton de l'Espagne face à la Géorgie (7-1) ce vendredi. Et malheureusement pour le PSG, son nouveau numéro 11 ne devrait pas reprendre la compétition avant un mois.





Asensio déjà forfait pour le rassemblement d'octobre