Une star du PSG se fait tacler

Titulaire indiscutable au PSG où il a réalisé un début de saison relativement convaincant en championnat, Gianluigi Donnarumma se retrouve beaucoup plus en difficulté avec la sélection italienne où il a été fortement décrié ces derniers jours. Et certains spécialistes du poste critiquent à leur tour le gardien du PSG.

Depuis maintenant un peu plus d'un an, Gianluigi Donnarumma s'est imposé comme le seul et unique titulaire du PSG après avoir été mis en alternance avec Keylor Navas, et l'ancien gardien du Milan AC peut donc pleinement s'exprimer. Seulement voilà, il est encore loin de faire l'unanimité... La saison passée, Donnarumma a alterné le bon et le moins bon, avec de grosses performances sur sa ligne mais se retrouvant très souvent en difficulté dans les sorties aériennes ainsi que dans le jeu au pied.

« Il ne progresse plus »

Ces derniers jours, suite à sa nouvelle prestation décevante avec la sélection italienne contre la Macédoine du Nord samedi dernier (1-1), Gianluigi Donnarumma a été pris en grippe par la presse transalpine qui continue de pointer du doigt les défauts du joueur du PSG. Et dans les colonnes de L'EQUIPE , Christophe Lollichon s'est lui aussi montré critique à l'égard de Donnarumma : « Avec lui, les mêmes constats reviennent, un manque d’explosivité, une mauvaise lecture des situations. Il ne progresse plus », indique l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea. Même constat chez un autre spécialiste du poste dans les colonne du quotidien : « J’ai l’impression qu’il se fie plus à son physique et à son instinct qu’au travail et à la technique », explique-t-il.

Donnarumma attendu au tournant

Et alors que le PSG continue de nourrir des ambitions XXL en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma devra retrouver de la confiance au plus vite pour aider le club de la capitale a enfin parvenir à atteindre ses objectifs dans cette compétition. En attendant, il semble plus que jamais pris en grippe dans son pays...