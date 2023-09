Calvaire en vue pour cette star du PSG ?

Axel Cornic

Critiqué au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma l’est également en Italie maintenant. Le gardien se retrouve en effet à faire la Une de la presse de son pays, qui pousse Luciano Spalletti a remettre en doute son statut et même à le reléguer sur le banc des remplaçants pour la prochaine rencontre, face à l’Ukraine.

Héros du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma a connu le pire un an après, puisqu’il a fait partie de la grande faillite d’une Squadra Azzurra plus invité en Coupe du monde depuis 2014. Et le cauchemar pourrait bien continuer, puisqu’avec le match nul face à la Macédoine du Nord (1-1), les Italiens risquent de ne pas se qualifier pour défendre leur titre européen l’été prochain.

La presse italienne dézingue Donnarumma

Et Donnarumma est déjà désigné comme l’un des principaux coupables de cet éventuel échec ! Ces derniers jours impossible de passer à côté du flot de critiques dont il fait l’objet en son pays natal, avec La Gazzetta dello Sport qui parle d’un véritable problème pour le gardien du PSG, rentré en pleine « crise ». Certains vont même plus loin en réclamant sa sortie du onze titulaire pour la rencontre de ce mardi, entre l’Italie et l’Ukraine.

« C’est le prix à payer »