Une star du PSG se fait charger, il vole à son secours

Pierrick Levallet

Ce samedi, l'Italie a concédé le point du match nul contre la Macédoine du Nord (1-1). Gianluigi Donnarumma a notamment été pointé du doigt à cause d'une erreur sur le but égalisateur d'Enis Bardhi. Mais certains n'ont pas hésité à soutenir de le gardien de but du PSG, à commencer par Walter Zenga.

Joueur du PSG depuis l’été 2021, Gianluigi Donnarumma fait parfois l’objet de critiques. Le gardien de but de 24 ans avait notamment été pointé du doigt lors de l’élimination face au Real Madrid, où il avait été fautif sur le premier but de Karim Benzema lors du match retour. Mais l’ancien de l’AC Milan se fait également charger en Italie.

Donnarumma critiqué après la Macédoine du Nord ?

Ce samedi, l’Italie a été tenue en échec contre la Macédoine du Nord (1-1). Alors que Ciro Immobile avait ouvert le score peu après la mi-temps, Enis Bardhi a égalisé sur coup-franc dans les dernières minutes de la partie. Depuis, Gianluigi Donnarumma fait l’objet de critiques à cause d’une erreur sur le but macédonien. Mais certains n’ont pas hésité à voler à son secours.

«Il se rachètera»