Après son transfert, il annonce la couleur pour ce rêve du PSG

Thibault Morlain

Cette année sera-t-elle la bonne pour le PSG pour enfin gagner la Ligue des Champions ? Alors que le groupe de Luis Enrique est plus armé que jamais suite au mercato, il faudra d’abord se sortir d’un groupe très relevé. Alors que le PSG a hérité du groupe de la mort, Lucas Hernandez, arrivé cet été, s’est prononcé sur la Ligue des Champions à Paris.

Le Borussia Dortmund, le Milan AC et Newcastle… Voilà les adversaires qui attendent le PSG pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour le club de la capitale, il n’y aura pas de temps à perdre. Dès le 19 septembre et la réception des Allemands, le PSG devra aller chercher les 3 points pour se rapprocher de la qualification en huitième de finale.

Dembélé fait une annonce sur cet attaquant du PSG https://t.co/VrsRdPgYwP pic.twitter.com/iRKoTVq2RS — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

« C’est à nous de bien débuter cette compétition »

Cela fait maintenant plus de 10 ans que le PSG court après cette Ligue des Champions. Ayant remporté cette compétition, face à Paris d’ailleurs, Lucas Hernandez apportera toute son expérience au groupe de Luis Enrique cette saison. Et à propos de cette Ligue des Champions, la recrue estivale du PSG a confié à Téléfoot : « Cette compétition, c’est une compétition que tous les Parisiens veulent. C’est à nous de bien débuter cette compétition ».

« On joue au foot pour jouer ces matchs là »