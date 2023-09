Il se lâche sur l’Arabie Saoudite et Benzema en direct

Benjamin Labrousse

Cet été, l’Arabie Saoudite a provoqué un véritable séisme sur la planète football en recrutant de nombreuses stars européennes. Parmi les personnalités les plus influentes du football espagnol, le président de La Liga Javier Tebas s’est récemment confié à propos de la menace que pouvait représenter la Saudi Pro League à l’avenir. Tebas en a également profité pour se moquer d’Al-Ittihad, club où évolue un certain Karim Benzema.

Karim Benzema, Roberto Firmino, Fabinho, Sergej Milinkovic-Savic…Ces dernières semaines, de nombreuses stars du football européen ont décidé d’imiter Cristiano Ronaldo et de signer en faveur de clubs saoudiens. Très active sur le marché des transferts et dotée de moyens financiers colossaux, l’Arabie Saoudite fait également peur à certaines personnalités du football européen.

« L'Europe est la première zone industrielle du football dans le monde »

Présent au Portugal où il a assisté au Thinking Football Summit, le président de la ligue espagnole de football Javier Tebas s’est exprimé à propos de l’importance du football européen. « L'Europe est la première zone industrielle du football dans le monde. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des clubs centenaires, des compétitions de plusieurs dizaines d'années et les clubs et les compétitions sont plus importants que les joueurs eux-mêmes. De plus, on a le sentiment que le joueur est éphémère. Pas le club, le club est centenaire » , déclare ainsi Tebas dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

« Quel est le nom du club où joue Benzema ? »