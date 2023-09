Pogba en plein calvaire, une bonne nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Après une première saison cauchemardesque pour son retour tant attendu du côté de la Juventus, Paul Pogba espérait enchaîner cette année. Mais une fois de plus, la star française s'est blessée face à Empoli dimanche dernier. Victime d'une lésion musculaire, Pogba pourrait toutefois être disponible pour le choc face à la Lazio le 16 septembre prochain.

Rien ne va plus pour Paul Pogba. L'été dernier, le milieu de terrain de 30 ans annonçait son retour à la Juventus six ans après son départ à Manchester United. Problème, l'ancienne star de l'équipe de France a enchaîné les pépins physiques. Après une saison cauchemardesque, Paul Pogba n'avait disputé que six petits matchs de championnat !

Deschamps met un attaquant du PSG sous pression https://t.co/nwcQlbsius pic.twitter.com/8C0nFh6iVU — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Pogba encore blessé

Alors que le club turinois espérait pouvoir compter sur La Pioche pour cette saison si importante pour la Juventus, Paul Pogba a rechuté face à Empoli (victoire 0-2 des Bianconeri ). Au sortir de cette rencontre, l'entraîneur Massimiliano Allegri précisait qu'il s'agissait d'une lésion au niveau de l'ischio-jambier pour le Français. « Pogba ? Il a eu une gêne à l'arrière de la jambe. Nous verrons ce que nous diront les tests. J’en suis désolé » .

Paul Pogba devrait être de retour face à la Lazio