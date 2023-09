Ballon d’Or : Ce coup de gueule sur Lionel Messi !

Benjamin Labrousse

Le 30 octobre prochain, le monde connaîtra le récipiendaire du 67ème Ballon d’Or de l’histoire. Vainqueur à sept reprises, Lionel Messi est considéré comme le grand favori de cette édition 2023, même si pour l’ancien footballeur Craig Burley, Erling Haaland (Manchester City) le mérite, et devrait même boycotter cette cérémonie en cas de non-victoire.

Le Ballon d’Or est toujours sujet à débat. En fonction des années, beaucoup s’amusent à déterminer qui sera le prochain vainqueur. Alors que la liste des 30 nominés pour la victoire finale a été publiée ce jeudi par le magazine France Football , deux candidats principaux se distinguent avec Lionel Messi et Erling Haaland.

Messi va battre son grand pote, il n’en revient pas https://t.co/7hhfR7jlDP pic.twitter.com/Jro2dzMxfR — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Un duel Messi-Haaland pour le Ballon d’Or ?

L’Argentin, malgré un parcours décevant avec le PSG en Ligue des Champions, peut se targuer d’avoir remporté la Coupe du monde. De son côté, Erling Haaland a réalisé une saison de grande ampleur pour sa première année sous les couleurs de Manchester City, avec notamment un triplé Coupe-Championnat-Coupe d’Europe, ainsi que plus de 50 buts toute compétitions confondues.

« Je ne reviendrais jamais à une autre cérémonie du Ballon d’Or »