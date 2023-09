Messi va battre son grand pote, il n’en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Argentine s'en est une nouvelle fois remis à Lionel Messi pour s'imposer. Buteur sur coup franc, l'ancien joueur du PSG a permis à l'Albiceleste de dominer l'Equateur (1-0). Mais il a également égalé un record de son grand ami Luis Suarez.

De retour avec la sélection, Lionel Messi continue de porter l'Argentine sur ses épaules. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l 'Albiceleste lançait effectivement les éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2026. Et face à l'Equateur, il a fallu un coup franc de La Pulga pour que les champions du monde s'imposent.

Neymar et Messi font une victime de taille au PSG https://t.co/WnlRAIuIxn pic.twitter.com/38Fl10P4Dn — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Messi égale un record de Suarez

Avec ce but, Lionel Messi est d'ailleurs encore un peu plus entré dans l'histoire du football. En effet, c'est le 29e de La Pulga dans les éliminatoires de la zone Amérique du Sud. Un total qui lui permet d'égaler un certain Luis Suarez avec lequel il a évolué au FC Barcelone et dont il est toujours très proche.

«C'est un plaisir d'être là, tous les deux»