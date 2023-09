Transferts : Annoncé au PSG, un joueur de Deschamps dit tout sur son mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG a opéré de nombreux changements durant l’été, il a notamment été question d’un intérêt de Luis Campos pour Jean-Clair Todibo selon certains médias. Le défenseur de l’équipe de France disposait de plusieurs pistes prestigieuses pour quitter l’OGC Nice, mais celui-ci a finalement décidé de rester sur la Côte d’Azur. Il s’est expliqué dans les colonnes de L’Équipe.

Avec douze renforts bouclés cet été, en comptant le retour de Xavi Simons, le PSG a fait fort sur le mercato. Deux joueurs importants sont notamment venus renforcer le secteur défensif avec les arrivées de Milan Skriniar, libre après la fin de son contrat avec l’Inter, et Lucas Hernandez, transféré pour 45M€ en provenance du Bayern Munich. Ce dernier fait partie des nouveaux joueurs tricolores enrôlés par le PSG, avec Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Une volonté du club de donner un accent français à l’effectif, qui aurait pu influencer l’avenir de Jean-Clair Todibo.

« Il y a aussi des garanties en jouant à Nice »

En effet, certaines sources ont indiqué durant l’été que le défenseur de l’OGC Nice était dans les petits papiers de Luis Campos. Le10Sport.com vous avait toutefois révélé que Todibo n’était pas une piste chaude du PSG, alors que d’autres cadors européens étaient sur les rangs à l’instar de Manchester United. Finalement, l’international français qui a honoré sa première sélection avec les Bleus mardi contre l’Allemagne (1-2) est resté sur la Côte d’Azur au terme du mercato estival, une décision mûrement réfléchie. « J'ai toujours dit que ce n'était pas un frein pour moi. Je n'ai pas la mémoire courte, je sais ce que le club m'a apporté depuis que je suis arrivé (en février 2021). J'ai la confiance d'un club dans lequel je suis épanoui et la possibilité de performer en France. En faisant une grosse saison, je peux postuler à l'Euro. Je ne vais pas mentir en disant que je n'ai pas eu la réflexion de me dire qu'il fallait peut-être jouer dans un "top club" pour augmenter mes chances, mais il y a aussi des garanties en jouant à Nice », se justifie Jean-Clair Todibo dans L’Équipe.

« La réflexion est beaucoup plus importante qu'à mes débuts »